LIVE Sinner-Griekspoor 5-6 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’olandese brekka e va a servire per il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Break: termina sotto al nastro il dritto lungolinea dell’azzurro. Seconda 30-40 Ace!!! È il terzo del match. 15-40 Come in apertura di game l’azzurro è vulnerabile con l’attacco di dritto.gioca un lob perfetto sulla riga e chiude con lo smash. 15-30spinge bene da fondo campo, senza riuscire a sfondare la difesa del, che ribalta lo scambio con un ottimo dritto. 15-15 Prima al centro e dritto ad incrociare.colpisce in corsa e lascia andare il braccio senza trovare il campo. 0-15 Rimane corto l’attacco di dritto di, che viene infilato da un passante in corsa fulmineo. 5-5 Gioco: termina in corridoio il rovescio lungolinea ...