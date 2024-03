LIVE Sinner-Griekspoor 0-0 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | in corso il warm up

Leggi tutta la notizia su oasport

19.48 Tallonha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 19.47 Iniziano i 5 minuti di riscaldamento pre-match. 19.46 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 19.45 Fa il suo ingresso sul terreno di gioco anche Jannik, numero 3 del ranking ATP. 19.45 Entra in campo Tallon, numero 26 del mondo. 19.44 È ancora una voltacontro Olanda. Quella odierna sarà la quinta sfida deltra il fuoriclasse italiano ed un giocatore olandese, a cui va aggiunto il tie di Coppa Davis dello sNovembre. L'azzurro ha vinto tutte le partite, compreso il doppio, senza cedere neppure un set agli avversari. 19.41 Esordio più complicato per Tallon ...