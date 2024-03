LIVE Sci alpino | Discesa maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Paris può lasciare il segno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladellalibera di, valevole per le finali della Coppa del Mondodi sci2023-. Si chiude la stagione, meteo permettendo con una gara riservata agli uomini jet, che assegnerà la Coppa del Mondo di specialità per la quale sono ancora in corsa lo svizzero Marco Odermatt, già vincitore della Coppa generale, in testa con 552 punti e il francese Cyprien Sarrazin, protagonista soprattutto della parte centrale della stagione, che segue con 510 punti Sono tanti gli atleti che voglionoilnel finale di questa stagione. TYra loro c’è l’azzurro più atteso, ...