LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Nikolaj Memola top 10 all’esordio! Siao Him Fa che rimonta! Frangipani perde tre posizioni

(Di domenica 24 marzo 2024) 2.41: Caduta sul Triplo Axel, bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene il Triplo Flip 2.39: Bene il Quadruplo Salchow, bene il Quadruplo Flip, bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Euler+Triplo Salchow, bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Axel 2.38: Tocca ora a Yuma Kagiyama, 20 anni, in rappresentanza del Giappone, secondo dopo lo short program. Nato a Yokohama, è allenato a Nagoya da Masakazu Kagiyama e Carolina Kostner. Secondo ai Giochi Olimpici di Pechino e al Mondiale 2022, vincitore del Four Continents quest'anno. Si esibisce su Rain, in Your Black Eyes di Ezio Bosso 2.37: Il giapponese Shoma Uno totalizza un punteggio di 173.13 (86.29+88.84), totale di 280.85 eHim Fa è sul podio! Dal 19mo posto!!! Doveva sperare negli errori dei primi il francese e gli errori ...

LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO MASCHILE DEI Mondiali DI Pattinaggio ARTISTICO DALLE 23.00 21.59: L'appuntamento è tra un'ora per un'altra gara di altissimo ... (oasport)

23.50: Bene il Quadruplo Toeloop, bene il Triplo Axel e bene anche la combinazione Triplo Lutz+ Euler+Triplo Salchow 23.48: Bene il Quadruplo Lutz, bene la ... (oasport)

1.58: Questa la classifica quando manca l'ultimo gruppo: 1 Adam SIAO HIM FA FRA 206.90 116.83 92.07 9.04 9.36 9.25 2.00 #6 2 Kao MIURA JPN 169.72 89.77 ... (oasport)

Mondiali di Pattinaggio artistico, danza: bronzo per gli azzurri Guignard-Fabbri a Montreal - I due, coppia nello sport e nella vita, si confermano sul podio iridato a un anno di distanza dall’argento di Saitama, ottenendo un totale di 216.52 ...rainews

