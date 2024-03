LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | niente rimonta per Frangipani | Memola sogna

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.58: Questa la classifica quando manca l’ultimo gruppo: 1 Adam SIAO HIM FA FRA 206.90 116.83 92.07 9.04 9.36 9.25 2.00 #6 2 Kao MIURA JPN 169.72 89.77 81.95 8.11 8.07 8.43 2.00 #15 3 Deniss VASILJEVS LAT 168.38 80.73 87.65 8.75 8.93 8.64 0.00 #18 4 Aleksandr SELEVKO EST 163.49 81.44 82.05 8.07 8.25 8.32 0.00 #13 5 Mark GORODNITSKY ISR 162.76 83.54 79.22 7.79 8.04 7.96 0.00 #12 6 Junhwan CHA KOR 161.44 80.49 81.95 8.07 8.11 8.43 1.00 #16 7 Mikhail SHAIDOROV KAZ 154.17 83.51 72.66 7.21 7.18 7.43 2.00 #11 8 Donovan CARRILLO MEX 152.48 76.72 75.76 7.43 7.82 7.50 0.00 #9 9 Nika EGADZE GEO 149.47 76.64 74.83 7.54 7.18 7.75 2.00 #17 10 Wesley CHIU CAN 149.21 75.35 73.86 7.39 7.25 7.54 0.00 #10 11 GabrieleITA 148.75 72.63 76.12 7.57 7.68 7.61 0.00 #8 12 Hyungyeom KIM KOR 147.90 80.93 66.97 ...

Pattinaggio su ghiaccio: Mondiali artistico, bronzo per Guignard e Fabbri - Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Pattinaggio di figura in corso a Montreal, in Canada, confermandosi sul podio iridato a un anno di distanza dall ...napolimagazine

