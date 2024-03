LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Frangipani per la top 10 | Memola sogna

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.50: Bene il Quadruplo Toeloop, bene il Triplo Axel e bene anche la combinazione Triplo Lutz+ Euler+Triplo Salchow 23.48: Bene il Quadruplo Lutz, bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Triple Toeloop, bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Axel, bene il Quadruplo Salchow 23.46: Scende sul ghiaccio a chiudere il primo gruppo il campione europeo in carica (da due stagioni), il francese Adam Siao Him Fa, 22 anni da poco compiuti, nato a Bordeaux, vive a Courbevoie e si allena a Nizza, sotto la guida di Cédric Tour, Rodolphe Marechal e Benoit Richaud. Ha chiuso 19mo il programma corto. E’ stato 12mo agli Europei 2019 e 11mo agli Europei 2020. Ha chiuso con un buon 14mo posto la prova ai Giochi Olimpici di Pechino ed è stato ottavo aidel 2022, poi lo scorso anno l’exploit con l’oro di ...

Mondiali di Pattinaggio artistico, danza: bronzo per gli azzurri Guignard-Fabbri a Montreal - I due, coppia nello sport e nella vita, si confermano sul podio iridato a un anno di distanza dall’argento di Saitama, ottenendo un totale di 216.52 ...rainews

Pattinaggio su ghiaccio: Mondiali artistico, bronzo per Guignard e Fabbri - Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Pattinaggio di figura in corso a Montreal, in Canada, confermandosi sul podio iridato a un anno di distanza dall ...napolimagazine

Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...