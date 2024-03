LIVE Paolini-Navarro 2-6 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | l’americana si aggiudica il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game. Dritto inside out stretto di Jasmine che sorprende l’avversaria. AD-40 Esagera con il rovescio incrociato. 40-40 Finalmente un gran punto di, che si difende con i denti e cambia marcia con il dritto in avanzamento. Parità. 30-40 Di un soffio in corridoio il dritto lungolinea della tennista di New York. 15-40 Due palle break. Comanda lo scambio con il dritto e chiude con l’incrociato stretto la padrona di casa. 15-30 Il nastro accomoda la palla sul dritto del. 15-15 Ancora una volta Jasmine perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 15-0 E’ lungo il rovescio incrociato della statunitense. SECONDO SET 6-2set. Sul ...