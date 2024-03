LIVE Paolini-Navarro 2-6 6-3 0-5 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurra serve per rimanere nel match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Stecca con il dritto. 0-30 E’ lungo anche questo rovescio di Jasmine. 0-15 In corridoio il passante di dritto del. 5-0 Game. Scappa via il dritto di, che dopo il cambio di campo servirà pernel. 40-0 ACE numero uno della statunitense. 30-0 Dritto vincente devastante di, che piazza il nono punto di fila. 15-0 Non passa il rovescio difensivo della toscana. 4-0 Doppio break. Si infrange sul nastro la palla corta di dritto del. 15-40 Prima a segno per Jasmine. 0-40 Tre palle del doppio break. Risposta aggressiva e schiaffo al volo di dritto vincente ...