LIVE Paolini-Navarro 2-6 3-2 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurra piazza il controbreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Stupendo il rovescio incrociato vincente con cui la toscana tiene il servizio. AD-40 Sotterra il rovescio incrociato. 40-40 Bravissimanel giocare un non banale dritto inside in in avanzamento. Parità. 30-40 Colpisce male il dritto inside in. 15-40 Due palle break. Perde nuovamente il controllo del dritto in uscita dal servizio Jasmine. 15-30 Sulla riga il rovescio difensivo della statunitense. 15-15 L’americana perde il controllo del dritto lungolinea. 0-15 Dritto inside out d’anticipo perfetto di. 2-2! Jasmine comanda lo scambio spingendo con fermezza da fondo. Arriva il ...