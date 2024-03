LIVE Paolini-Navarro 2-6 1-2 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | set e break di margine per l’americana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Non si placa l’escalation di errori di dritto dell’azzurra. Arriva ildella tennista di New York. 40-AD Palla. Quest’oggi Jasmine ha problemi con il dritto. Ennesimo errore della toscana. 40-40 Non passa la risposta di rovescio della statunitense. Parità. 30-40 Perde il controllo del dritto. 15-40 Due palle. Nuovamentesbaglia il dritto in uscita dal servizio. Ancora chance per. 15-30 Peccato. Di un soffio lungo il dritto di Jasmine. 15-15risponde con la stessa moneta lasciando ferma l’avversaria. 15-0 Splendido rovescio lungolinea ...