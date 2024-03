LIVE – Olimpia Milano-Napoli 12-4 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 24 marzo 2024) Ilindi, sfida valida come 24^ giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Messina arrivano dall’esaltante settimana con doppio appuntamento di Eurolega che li ha visti prevalere nientemeno che su Monaco e Fenerbahce, ritrovandosi in zona play-in. Ora, però, c’è da risollevare la situazione in campionato, dove, con le ultime due sconfitte, i meneghini sono scesi al quarto posto in classifica. Avversario odierno sono i partenopei, che hanno vinto l’ultimo scontro diretto che è valso il trionfo in Coppa Italia: da allora, però, la squadra di coach Milicic ha ottenuto una sola vittoria, perdendo poi contro Tortona e Pistoia. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 24 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.33 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA ... (oasport)

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Napoli , sfida valida come 24^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Gli uomini di coach Messina arrivano dall’esaltante settimana con doppio appuntamento ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Napoli , sfida valida come 24^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Gli uomini di coach Messina arrivano dall’esaltante settimana con doppio appuntamento ... (sportface)

LBA - Milano vs Napoli, diretta: OUT Napier, rientra Maodo Lo - E' la rivincita dell'ultima finale di Coppa Italia, ma anche della gara di andata: la EA7 Emporio Armani Milano, reduce dal k.o. di Venezia in campionato e il doppio turno ...pianetabasket

DIRETTA MILANO NAPOLI/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Ettore Messina (basket, oggi 24 marzo 2024) - Diretta Milano Napoli streaming video tv oggi domenica 24 marzo 2024: orario e risultato LIVE della partita della Serie A di basket.ilsussidiario

LBA, Olimpia Milano - GeVi Napoli: dove vedere la partita in diretta - L’Olimpia Milano, reduce dal k.o. di Venezia in campionato e il doppio turno di Eurolega contro AS Monaco e Fenerbahçe, affronta la GeVi Napoli, che viene dalla sconfitta in volata contro Pistoia: è i ...today