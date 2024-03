LIVE – Musetti-Safiullin | secondo turno Masters 1000 Miami 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). E’ pronto al debutto in Florida Lorenzo, che pochi giorni dopo essere diventato papà del piccolo Ludovico andrà a caccia del terzo. Impegno non facile visto che sulla sua strada trova il russo, avversario insidioso chei bookmakers partirà leggermente favorito. Sportface.it seguirà il match di terzotra, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata alle ...