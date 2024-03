LIVE Musetti-Safiullin | ATP Miami 2024 in DIRETTA | a breve l’esordio dell’azzurro da padre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:47 Pur non avendo brillato in questoè pur sempre numero 22 del mondo. Quest’oggi non scalerà virtualmente posizioni vincendo, ma in palio ci sono comunque 40 punti che farebbero comodo in vista della pesante cambiale da 180 di Monte-Carlo. 15:45 Tornato a vincere una partita a Indian Wells nel circuito maggiore dopo 2 eliminazioni di fila al 1° turno nei 500 di Dubai e Rotterdam, l’azzurro ha messo una toppa al momento di crisi ottenendo 50 punti d’oro per la classifica. 15:40 Ci siamo! Tra circa 20? il via della quinta giornata di. Si inizia con uno dei 3 azzurri rimasti, Lorenzoopposto al russo Roman. 10:25si giocherà come 1° match ...