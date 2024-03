LIVE Musetti-Safiullin 7-5 | 6-1 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | torna a vincere e convincere il toscano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:45 La partita si è decisa palesemente nel 12° gioco del primo set, quandoha sprecato un vantaggio di 40-0. Partita che ha fatto registrare un ottimoal servizio, con 5 ace e il 67% di prime in campo con addirittura il 78% di punti vinti (35/45). 17:41b.7-5 6-1! Fuori l’ultimo dritto del russo. 40-15 Ace (5°)!! 30-15 Tiene due palle di fila in campo, la terza è l’errore del russo. -2 15-15 Graziato, attacco senza senso con la risposta in chop. Passante deviato out dal nastro. 15-0 Ace (4°)! 5-1 IN RETEEE il dritto didopo la battuta. Mollato dal nulla il russo. 30-40 Doppio fallo (3°)!!! 30-30 Non trema stavolta dopo il ...