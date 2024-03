LIVE Musetti-Safiullin 7-5 | 4-1 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | deve solo completare l’opera l’azzurro nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Game a zero importantissimo di. 40-0 ACE (3°)!! 30-0 In rete il dritto di, gratuito!! 15-0 Fantastico, servizio e dritto, in spinta come non lo si vedeva da tempo! 3-1 L’ENNESIMO PASSANTE MIRACOLOSO DELgli vale il break!! seconda 30-40 DUE CANDELOTTI PAZZESCHI DI, manda fuori di testache getta la smorzata a rete. Attenzione, palla break! 30-30 Si presenta a rete “nudo” il russo, infilato dal facile passante dicon il dritto!!!! 30-15 Larga la soluzione di dritto inside in di. 30-0 Prima e schiaffo al volo. 15-0 Servizio e formalità. 2-1 Chiude con il lungolinea di dritto ...