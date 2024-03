LIVE Musetti-Safiullin 5-4 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | nuovo scambio di break nel 1° set | che giunge in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e rovescio. 5-4 Largo il rovescio del russo. 40-15 Servizio e dritto inside in in spinta!! 30-15 Servizio e dritto! 15-15 Ottima risposta di rovescio ad aprire l’angolo, dritto a campo aperto vincente del russo. 15-0 Ace (2°) di!! 4-4 Ace (1°). 40-0 Pauroso dritto sulla palla alta e carica di, potenza smisurata riesce a generare il n.39 del mondo. 30-0 Prima vincente. 15-0 Lunga la risposta di dritto di. 4-3 Gioca un ottimo punto il russo e ottiene un altro contro-. 30-40 Altro ottimo passante di rovescio di. 15-40 Con il servizio vincente annulla la prima. 0-40 Doppio fallo (3°). 0-30 In rete la smorzata di dritto dopo il servizio di ...