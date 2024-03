LIVE Musetti-Safiullin 0-0 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Errore di dritto, gratuito, di. 40-40 Chiude dopo 2 smash (comodi)con quello più difficile, a rimbalzo. A-40 Errore di rovescio del russo! 40-40 Meraviglioso passante lungolinea di rovescio di. 30-40 Dritto vincente dal centro. 30-30 Drittone dal centro di, in corridoio il recupero dinel 1° scambio della partita. 30-15 Doppio fallo (1°). 30-0 Servizio vincente. 15-0 Ace (1°)! Lorenzoal servizio 16:05 I giocatori stanno provando i servizi, tra 2? si inizia. 16:03 C’è un solo precedente nel circuito maggiore, vinto danella semifinale di Chengdu nel 2023 per 6-3, 6-4. 16:00 Giocatori in campo! 15:56 In caso di vittoria ci ...