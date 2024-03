LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Martin svetta su Bastianini nel warm-up | Bagnaia solo 11° Alle 15 00 la gara

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.55 Il-up del GP delsi chiude qui. Non ci rimane che ringraziarvi e rimandarviore 15.00 per la. Grazie e buon proseguimento di giornata! 10.53 10° Di Giannantonio a 540 millesimi, davanti aa 551 e Morbidelli a 623. 13° Espargarò a 626, quindi Quartararo a 692. Bezzecchi 17° a 825, 21° Marini a 1.016, 22° e ultimo Marc Marquez con ungiro a 2.494. 10.52 Jorgechiude al comando il-up in 1:39.093 con 349 millesimi sue 393 su Miller. Quarto Vinales a 418, quindi Nakagami a 453 e Acosta e Binder a 457 10.51migliora ma rimane 11° a 551 millesimi, Miller terzo a 393, poi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 Team e piloti hanno a disposizione gli ultimi 10 minuti per mettere mano alle rispettive moto in vista della gara che, ricordiamo, scatterà alle ore ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42 tutti con doppia media tranne Quartararo che ha hard e media, quindi Nakagami e Mir con soft e media. 10.41 Subito tutti in pista per sfruttare al ... (oasport)

MotoGP, LIVE Gran Premio Portimao: cronaca diretta giro dopo giro - Dopo l'antipasto di ieri con la Sprint Race, oggi arriva il piatto forte del weekend di gara della MotoGP a Portimao, con il Gran Premio. Maverick Vinales ieri ha portato la… Leggi ...informazione

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Portogallo - Archiviata la trasferta in Qatar, la MotoGP si appresta a cominciare da Portimao la fase europea della stagione 2024 (nel mezzo però ci sarà l'intermezzo del terzo round ad Austin). A Lusail, come da ...msn

GP Portogallo 2024 in DIRETTA: Warm Up al via alle 10:40 - Aggiornamenti minuto per minuto del Gran Premio del Portogallo 2024 classe MotoGP: 25 giri in programma, con Bastianini dalla pole ...formulapassion