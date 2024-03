LIVE Motocross | GP Spagna MXGP 2024 in DIRETTA | vince Prado che domina le gare e il Gran Premio | secondo Gajser

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLEDI MX2 DIALLE 12.15 E 15.10 16.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 16.52 La crescita diè esponenziale,entrambe le, sembra superato il problema nella seconda gara dove sembrava soffrire fisicamente. Buone prove di, Febvre ed Herlings. Da segnalare il tredicesimo posto di Monticelli. 16.48 Ecco l’ordine di arrivo: 1 1, Jorge ESP GAS 35:23.995 18 1:51.181 2 2:00.515 1:55.964 1:54.748 0:30.889 0:30.701 0:24.029 0:34.896 Finish 2 243, Tim SLO HON 35:30.128 18 0:06.133 0:06.133 1:52.173 3 1:59.093 1:56.198 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI MX2 DI Motocross ALLE 12.15 E 15.10 1- Monticelli al decimo posto. 1- Prado in testa, dietro Gajser, Febvre e Herlings. Inizia ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI MX2 DI Motocross ALLE 12.15 E 15.10 4- Stagione deludente fino a questo momento per Seewer ci si trova al settimo posto. ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI MX2 DI Motocross ALLE 12.15 E 15.10 18- Ultimo giro della gara. 17- Posizione abbastanza congelate per i primi sette ... (oasport)

LIVE Motocross, GP Spagna MXGP 2024 in DIRETTA: Prado favorito in casa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della Motocross MXGP, GP Spagna 2024, Prado è il favorito numero uno. Nella gara di qualif ...oasport

LIVE Motocross, GP Spagna MX2 2024 in DIRETTA: Adamo cerca un risultato importante - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della Motocross MX2, GP Spagna 2024, Adamo cerca il riscatto dopo il primo GP. In una gara ...oasport

Motocross - Prado e de Wolf i migliori nelle qualifiche in Spagna. Orari diretta TV - Per la seconda tappa del mondiale si torna a correre in Europa, nella capitale spagnola, sul tracciato a fondo duro di Arroyomolinos. Cambiano completamente le carte in tavola, rispetto alla prima ...insella