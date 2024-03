LIVE Motocross | GP Spagna MXGP 2024 in DIRETTA | Prado favorito in casa

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GPè ilnumero uno. Nella gara di qualificazione, sin dall’inizio era chiaro chi sarebbe stato il protagonista: Jorgeha dominato in, prendendo il comando dalla partenza e segnando il tempo più veloce al secondo giro. Alle sue spalle, Tim Gajser dell’HRC ha chiuso il gap con una rapida rimonta da una partenza vicino alla testa del gruppo, piazzandosi secondo. Maxime Renaux ha ottenuto un ottimo terzo posto, confermando la sua affinità con il tracciato di Madrid. Jeffrey Herlings e Glenn ...

Motocross - Prado e de Wolf i migliori nelle qualifiche in Spagna. Orari diretta TV - Per la seconda tappa del mondiale si torna a correre in Europa, nella capitale spagnola, sul tracciato a fondo duro di Arroyomolinos. Cambiano completamente le carte in tavola, rispetto alla prima ...insella