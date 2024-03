LIVE Moto3 | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Holgado apre un podio tutto spagnolo e comanda la classifica generale

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Ora alle 13.15 toccherà alla Moto2, quindi alle ore 15.00 la MotoGP. 12.40 Prova di carattere per Danielche ha saputo gestire meglio dei rivali le sue gomme per un successo importante. Italiani ancora una volta lontani… LAsale in vetta con 45 punti, contro i 38 di Alonso ed i 23 di Ortolà, poi Veijer con 21 e Rueda con 20. TRAGUARDO – Gli italiani. 12° Bertelle a 16.7, 16° Carraro a 21.1, 17° Farioli a 23.2, out Lunetta e Rossi. TRAGUARDO – Quarto Alonso a 2.2. quinto Kelso a 2.2, sesto Veijer a 2.2, settimo Nepa a 4.4, ottavo Esteban a 5.4, nono Munoz a 16.0, decimo Fernandez a 16.1. TRAGUARDO – VINCE DANIEL ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 giri: Nepa rimane in nona posizione a 2.1 e prova a insidiare Esteban, quindi Bertelle 10° a 2.2. -15 giri: si apre un nuovo giro con Rueda al comando ... (oasport)

GP Portogallo LIVE: la diretta delle gare da Portimao - È il giorno del Gran Premio del Portogallo sulla pista di Portimao, secondo appuntamento stagionale del Mondiale: alle 15 la gara della top class, preceduta da Moto3 (alle… Leggi ...informazione

Moto 2 e Moto 3, la diretta del GP Portogallo a Portimao - Sul circuito di Portimao si parte alle 12 con la Moto3, a seguire Moto2 alle 13:15 e gran finale con la top class alle 15: tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.sport.sky

MotoGP oggi, Bastianini in pole per la gara del GP Portogallo: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - MotoGP oggi in pista per il GP Portogallo a Portimao, secondo gran premio del Motomondiale 2024: si riparte dalla vittoria di Bagnaia in Qatar. Bastianini in pole davanti a Vinales e Martin. Bagnaia q ...fanpage