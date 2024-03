LIVE Moto3 | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | gara di gruppo in vetta | Rueda al comando | Rossi ci prova

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 giri: Holgado rimane a mezzo secondo da Alonso chea scappare.accusa 893 millesimi, poi Veijer che risale di forza a 1.2! -8 giri: attenzione!crolla allo di gomme e si stacca! Alonso sempre al-9 giri: Alonsoa fare lui il ritmo ora, ma Holgado non molla la scia! -9 giri: attenzione,sembra iniziare a soffrire allo di gomme e Alonso sale in! -10 giri:continua a martellare ma non si scrolla di dosso i rivali. Holgado è in scia, assieme a Ortolà, Alonso e. -11 giri: il meteo sembra tenere. Cielo sempre coperto ma non c’è rischio di pioggia in questo ...

-15 giri: Nepa rimane in nona posizione a 2.1 e prova a insidiare Esteban, quindi Bertelle 10° a 2.2. -15 giri: si apre un nuovo giro con Rueda al comando ... (oasport)

GP Portogallo LIVE: la diretta delle gare da Portimao - È il giorno del Gran Premio del Portogallo sulla pista di Portimao, secondo appuntamento stagionale del Mondiale: alle 15 la gara della top class, preceduta da Moto3 (alle… Leggi ...informazione

Moto 2 e Moto 3, la diretta del GP Portogallo a Portimao - Sul circuito di Portimao si parte alle 12 con la Moto3, a seguire Moto2 alle 13:15 e gran finale con la top class alle 15: tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.sport.sky

MotoGP oggi, Bastianini in pole per la gara del GP Portogallo: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - MotoGP oggi in pista per il GP Portogallo a Portimao, secondo gran premio del Motomondiale 2024: si riparte dalla vittoria di Bagnaia in Qatar. Bastianini in pole davanti a Vinales e Martin. Bagnaia q ...fanpage