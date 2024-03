LIVE Moto2 | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Canet si sblocca e vince a Portimao! Italiani ancora lontani dal podio

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 13.59diventa inoltre il leader del campionato a +2 su Roberts, +4 su Gonzalez, +5 su Garcia, +6 su Lopez, +7 su Ogura e +8 su Baltus. Undicesimo Aldeguer a -18. Di seguito l’ordine d’arrivo: 1 Aron44 36:03.959 36:03.959 1:43.585 Fantic Racing Kalex 2 Joe ROBERTS 16 2.059 2.059 1:43.717 OnlyFans American Racing Team Kalex 3 Manuel GONZALEZ 18 0.551 2.610 1:43.485 QJMOTOR GresiniKalex 4 Fermin ALDEGUER 54 0.602 3.212 1:43.965 SpeedUp Racing Boscoscuro 5 Ai OGURA 79 0.516 3.728 1:44.670 MT Helmets – MSI Kalex 6 Sergio GARCIA 3 2.988 6.716 1:43.543 MT Helmets – ...

Moto2 | Gp Portogallo Gara: Canet rompe l’incantesimo, primo successo - Moto2 Gp Portogallo Gara - Aron Canet ha finalmente rotto l'incantesimo e al suo quinto anno in Moto2 è riuscito a vincere la prima gara nella classe di mezzo del Motomondiale, successo nel Gran Premi ...motograndprix.motorionline

Moto2, Aron Canet trionfa a Portimao, Aldeguer show quinto con due long lap, Vietti in top 10 - Aron Canet vince il Gran Premio del Portogallo a Portimao: è la sua prima vittoria in carriera in Moto2 al termine di una gara intensa e incerta. Lo spagnolo precede Joe Roberts e Manuel Gonzalez, men ...oasport

Motomondiale: Gp Portogallo. Moto2, prima vittoria per Canet - Lo spagnolo precede Joe Roberts e Manuel Gonzalez PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Aron Canet (Kalex) ha vinto il Gran Premio del Portogallo, ...sport.tiscali