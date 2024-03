LIVE – Milano-Piacenza 0-1 28-30 | 25-27 | 19-19 | gara-4 quarti Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 24 marzo 2024) Latestualedi-4 deidi finale deidimaschile. I meneghini vanno a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per pareggiare la serie e tenere vivo il sogno. La formazione di Roberto Piazza ha infatti perso gli ultimi due confronti,-2 in casa e-3 in trasferta, ed ora deve vincere davanti al proprio pubblico per rinviare il verdetto a-5 e rimanere in corsa per lo Scudetto. I biancorossi, invece, dopo la sconfitta incassata sul campo di casa in-1, si sono scrollati di dosso la tensione e crescendo di set in set si sono ...

Basket, Milano-Generazione Vincente Napoli 86-84, Milicic: "In partita fino alla fine" - EA7 Emporio Armani Milano-Generazione Vincente Napoli Basket 86-84 (28-22, 15-20, 21-26, 22-16) La Generazione Vincente Napoli Basket sfiora l'impresa e viene superata di misura dai campioni d'Italia ...napolimagazine

L'Olimpia Milano sfata il tabù Napoli, vittoria 86-84 al photofinish - BASKET, SERIE A - L'EA7 Emporio Armani Milano torna al successo in campionato dopo i ko esterni a Bologna e Venezia domando la "bestia nera" Napoli per 86-84 in ...eurosport

LIVE! Ecuador-Italia: Bellanova in campo dall’inizio - In campo questa sera l'Italia per la seconda amichevole in terra statunitense: esordio da titolare per Bellanova ...toronews