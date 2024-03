LIVE Italia-Svizzera 2-4 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le elvetiche piazzano due punti nel settimo end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.11 non riesce la doppia bocciata a Romei, che ha provato a prolungare la guardiaverso la gialla a punto, mancando quest’ultima. La battente azzurra curla molto e diventa una guardia bassa sull’estrema sinistra. 23.10 Tiro perfetto per Witschonke, che non sbaglia la doppia bocciata. 23.10 Entra in casa l’, che piazza un nuovo sasso sul lato sinistro. La stone scappa lunga oltre la T line ed offre una doppia bocciata. 23.08 Imperfezione per Witschonke, che devia la stone rossa in casa, ma esce con la battente. 23.07 Bene Zardini Lacedelli, che entra perfettamente in casa alle spalle della propria guardia. 23.06 Ottimo tiro per Howald, che sfiora la propria guardia ed entra in casa per vie centrali. 23.05 L’piazza una guardia sul lato ...