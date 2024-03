LIVE Italia-Inghilterra | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | debutto contro le campionesse in carica!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:40subito chiamata ad una sfida proibitival’, formazione campione in. 15:37 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la prima giornata del Seidi. Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per la prima giornata del Seidi. Dopo il fantastico torneo degli azzurri, anche le ...