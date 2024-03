LIVE – Italia-Inghilterra | Sei Nazioni femminile 2024 rugby in DIRETTA

(Di domenica 24 marzo 2024) Latestualedi, partita valevole per il primo turno del Guinness Seidi. Le ragazze di coach Nanni Raineri esordiscono nel celebre torneo in un match subito molto probante. Raineri ha scelto un mix di esperienza e freschezza: la capitana è Sofia Stefan, all’83esima presenza con la maglia della Nazionale come Michela Sillari. In mediana con Stefan c’è Veronica Madia, con D’Incà e Muzzo sulle ali, Rigoni e Sillari come centri. Le azzurre vanno a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per provare a mettere in difficoltà la fortissima compagine inglese, squadra numero uno del ranking mondiale. Le Red Roses, che proprio in questo match celebrano il centesimo cap con la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Ecuador , Amichevole calcio 2024 in DIRETTA , gli azzurri cercano la seconda ... (oasport)

Rugby Guinness Women’s Six Nations 2024: Diretta Sky e NOW con Italia in Campo - Rugby Guinness Women’s Six Nations 2024: Diretta Sky e NOW con Italia in Campo, Da domenica 24 marzo, al 27 aprile, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con l’edizione 2024 del Guinness Women’s S ...digital-news

LIVE Italia-Ecuador, Amichevole calcio 2024 in DIRETTA: altri esperimenti per Spalletti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Ecuador, Amichevole calcio 2024 in DIRETTA, gli azzurri cercano la seconda vittoria ...oasport

LIVE – Formula 1, GP Australia: la gara in DIRETTA - La diretta testuale del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento della stagione 2024 del mondiale di Formula 1 ...sportface