LIVE Italia-Inghilterra 0-5 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | Botterman trova la prima meta del match

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Harrison non trasforma la. 31? Hannahcoglie le azzurre per sfinimento eladel. 30? Le inglesi vanno a mischia. 29? Ancora con fatica, ma le azzurre evitano di subire la. 27? Touche sui 5 metri per le inglesi, adesso facciamo fatica ad uscire dai nostri 22. 25? Scarratt calciamente fuori, le inglesi faticano are il proprio gioco. 23? Touche inglese storta, ottime notizie! 22? Adesso la touche inglese è veramente pericolosa, servirà un altro miracolo difensivo. 20? Ancora un miracolo difensivo delle azzurre, poi arriva l’in avanti inglese,da applausi! 19? Touche dentro i 22 ...