LIVE Italia-Inghilterra 0-36 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | le inglesi restano in 13!

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69’ L’arbitro ha riguardato un’azione al TMO e ha penalizzato Rowland con un cartellino giallo, lein 13, bisogna approfittarne! 67’ L’perde palla in touche. 66’ Ancora una mischia, questa volta sarà l’a immettere la sfera. 65’ Mischia ordinata in favore delle. 63’ Harrison trasforma la meta e lascia il campo. 62’ La difesa azzurra cede e Carson ci punisce, ancora una meta inglese. 61’nuovamente dentro i nostri 22, adesso è una sofferenza. 59’ Palla persa per le azzurre, il DT decide di effettuare qualche cambio. 58? Touche per l’, adesso bisogna avvicinare i 22 avversari. 57? Harrison ha trovato ritmo e trasforma anche questa. 56? Helena ...