LIVE Italia-Inghilterra 0-22 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | le inglesi iniziano a dominare

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Madia calciamente fuori, subito palla persa. 53? Mischia ordinata in favore delle azzurre. 51? Harrison questa volta trasforma la meta, ledilagano. 49? Kildunne è una freccia, le sue gambe girano e le azzurre non riescono a placcara, è meta. 47? Gran palla rubata dell’, adesso bisogna avanzare! 46? Harrison continua a litigare con i palli, nessuna trasformazione. 44? Atkin-Davies trova subito la terza meta per le. 42? Touche storta per le. 41? SI RICOMINCIA! 17:05 Le squadre rientrano in campo per l’inizio del secondo tempo! 16:55 Primi 40? di gioco oltre le aspettative per l’. Sicuramente l’inferiorità numerica, praticamente sin dai primi minuti, ha ...