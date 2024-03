LIVE Italia-Inghilterra 0-0 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | azzurre chiamate al miracolo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Sillari resta a terra, brutta rotazione del ginocchio. 10? In avantino, la pressione inglese in difesa è impressionante. 8? Gran serie di placcaggi per l’, lerecuperano una palla importnate. 7? In avanti inglese, inizio molto falloso anche per le Red Roses. 6? Non funziona neanche la touche delle inglesi, inizia la fase d’attacco delle padrone di casa. 5? Brutta touche per le, le inglesi conquistano la maschia. 4? Vantaggio conquistato dall’, importante mantenere il possesso. 3? La prima mischia del match è in favore delle. 2? Buon’azione difensiva dell’, sarà touche. 1? SI COMINCIA! 16:00 L’risponde con: 15 Vittoria ...