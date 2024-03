LIVE Italia-Ecuador | Amichevole calcio 2024 in DIRETTA | altri esperimenti per Spalletti

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, gli azzurri cercano la seconda vittoria. L’si appresta a disputare il suo secondo incontronegli Stati Uniti. Seguendo la vittoria per 2-1 contro il Venezuela, avvenuta giovedì presso lo Chase Stadium di Fort Lauderdale grazie a una doppietta di Retegui, la squadra guidata daaffronterà l’domenica alla Red Bull Arena, situata a Harrison nel New Jersey. In seguito, il calendario prevede due ulteriori incontri prima dell’inizio dell’Europeo: il primo il 4 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.59 Sicuramente c’è del rammarico per una nuova sconfitta in volata contro le svizzere, che come nella finale degli Europei si sono imposte all’ultimo ... (oasport)

F1 LIVE GP Australia, segui la gara di Melbourne in diretta - Si spengono i semafori sul circuito semi-cittadino dell'Albert Park, dove una Ferrari in grande forma cercherà di dare filo da torcere alla Red Bull e a Verstappen. Segui la gara minuto per minuto ...autosprint.corrieredellosport

LIVE Italia-Svizzera 3-6, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: le azzurre lottano ma si arrendono nuovamente all’ultimo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.11 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, semifinale dei Mondiali di curling femminile 2024. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire qu ...oasport

Mondiali, l'Italia si ferma in semifinale: vince la Svizzera, c'è la Corea per il bronzo - L'Italia lotta, ma la Svizzera si dimostra ancora una volta un gradino sopra e vola in finale ai Mondiali femminili di curling in corso a Sydney (Canada). Le elvetiche si impongono per 6-3, piazzando ...informazione