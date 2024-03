LIVE Italia-Ecuador 1-0 | Amichevole calcio 2024 in DIRETTA | tentativo di Sarmiento

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Fuori Jorginho e Pellegrini, dentro Frattesi e Locatelli nell’. 64? Paez è considerato un fenomeno, già acquistato dal Chelsea, arriverà in Premier League al compimento della maggiore età. 62? Fuori Minda dentro Paez nell’. 60? Possibili nuovi cambi per l’. 58? Tiro di, pallone che colpisce Di Lorenzo. 56? Partita molto più lenta in questo secondo tempo. 54? Zaniolo perde il pallone vicino al limite dell’area di rigore. 52? Pellegrini cerca Raspadori, i due giocatori non si intendono. 50? Plata dalla distanza manda alto sopra la traversa. 48? Entra Di Lorenzo, fuori Bellanova nell’. 46? Inizia il secondo tempo! 21.53 Partita ben giocata dall’che parte aggressiva e ...

