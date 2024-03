LIVE Italia-Ecuador 1-0 | Amichevole calcio 2024 in DIRETTA | Pellegrini sblocca la partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? Grande inizio didell’, aggressiva in campo. 3? Gooooooooooooooooooooool,dalla distanza con il sinistro trova il secondo palo,1-0. 1? Inizia la! 20.55 Inno nazionale in corso. 20.50 Scendono in campo i giocatori. 20.45 Nel 2002, l’unico precedente in un Mondiale con l’, il primo di sempre giocato dall’. 20.40 Bellanova ex Inter, ritrova Dimarco a comporre il duo sulle fasce. 20.35 L’si qualifica anche al Mondiale del 2006 e, lì, supera i gironi. Gli ottavi sono il loro massimo traguardo di sempre: la corsa si ferma contro gli inglesi grazie a una delle grandi punizioni di David ...