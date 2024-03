LIVE Italia-Ecuador 1-0 | Amichevole calcio 2024 in DIRETTA | miracolo di Vicario!

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Sinistro di Plata che viene bloccato da. 72? Ammonito Mancini, atterrato Plata. 70? Lungo possesso palla dell’. 68? Estupinan a giro impegna. 66? Fuori Jorginho e Pellegrini, dentro Frattesi e Locatelli nell’. 64? Paez è considerato un fenomeno, già acquistato dal Chelsea, arriverà in Premier League al compimento della maggiore età. 62? Fuori Minda dentro Paez nell’. 60? Possibili nuovi cambi per l’. 58? Tiro di Sarmiento, pallone che colpisce Di Lorenzo. 56? Partita molto più lenta in questo secondo tempo. 54? Zaniolo perde il pallone vicino al limite dell’area di rigore. 52? Pellegrini cerca Raspadori, i due giocatori non si intendono. 50? Plata dalla distanza ...

