LIVE Italia-Ecuador 1-0 | Amichevole calcio 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di domenica 24 marzo 2024) 21.53 Partita ben giocata dall'che parte aggressiva e trova il vantaggio con Pellegrini. Azioni pericolose dell'che arrivano in area di rigore ma senza mai realmente impensierire Vicario. A tra poco per il secondo! 48?il1-0. 47? Ultimo giro d'orologio del. 45? Plata liscia con il sinistro al volo il pallone. 43?che si riporta in avanti. 41? Grande azione di Minda, pallone sul fondo. 39? Si scaldano intanto gli altri giocatori in panchina. 37? Raspadori richiamato da Spalletti, deve fare il falso nueve. 35? Angolo di Plata che viene respinto da ...

33? Fase fase fallosa del match. 31? Partita giocata con ritmi molto gradevoli. 29? Ecuador che riprende il possesso. 27? Raspadori chiede un rigore, per ... (oasport)

Dopo il Venezuela (battuto 2-1 ma con una prestazione poco convincente), la Nazionale di Luciano Spalletti affronta l’Ecuador in New Jersey e stavolta sarà un’altra Italia (corriere)

TJ - ECUADOR-Italia 0-1 - Tre minuti di recupero concessi dall'arbitro prima dell'intervallo - 20.00 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Ecuador-Italia, seconda ed ultima amichevole di questa pausa per gli azzurri che hanno già giocato lo scorso giovedì e hanno battuto 2 ...tuttojuve

LIVE! Ecuador-Italia: Bellanova in campo dall’inizio - In campo questa sera l'Italia per la seconda amichevole in terra statunitense: esordio da titolare per Bellanova ...toronews