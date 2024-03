LIVE Italia-Ecuador 0-0 | Amichevole calcio 2024 in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 20.55 Inno nazionale in corso. 20.50 Scendono in campo i giocatori. 20.45 Nel 2002, l’unico precedente in un Mondiale con l’, il primo di sempre giocato dall’. 20.40 Bellanova ex Inter, ritrova Dimarco a comporre il duo sulle fasce. 20.35 L’si qualifica anche al Mondiale del 2006 e, lì, supera i gironi. Gli ottavi sono il loro massimo traguardo di sempre: la corsa si ferma contro gli inglesi grazie a una delle grandi punizioni di David Beckham. 20.30 Moises Caicedo dell’, comprato dal Chelsea nell’estate del 2023 per la grande cifra di 116 milioni di euro: solamente dieci sono costati più di lui nell’intera storia del. Tra i top della nazionale ...