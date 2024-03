(Di domenica 24 marzo 2024) Latestualedidel Sud,per ildeglidi, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada). Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), dopo aver battuto la Danimarca agli spareggi, non sono riuscite a completare l’impresa e si sono fermate ancora una volta al cospetto delle campionesse in carica della Svizzera. Le azzurre allenate da Violetta Caldart vogliono dunque riscattarsi contro la compaginena nella finalina che mette in palio il terzo gradino del podio. La skipper Eunji Gim e Minji Kim, Suji Kim e Yeeun Seol, sconfitte in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra , match valido per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby ... (oasport)

LIVE – Italia-Corea: finale bronzo Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA - La diretta testuale di Italia-Corea, finale per il bronzo dei Mondiali 2024 di curling femminile: il punteggio e tutti gli aggiornamenti LIVE ...sportface

Rugby Guinness Women’s Six Nations 2024: Diretta Sky e NOW con Italia in Campo - Rugby Guinness Women’s Six Nations 2024: Diretta Sky e NOW con Italia in Campo, Da domenica 24 marzo, al 27 aprile, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con l’edizione 2024 del Guinness Women’s S ...digital-news

LIVE Italia-Ecuador, Amichevole calcio 2024 in DIRETTA: altri esperimenti per Spalletti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Ecuador, Amichevole calcio 2024 in DIRETTA, gli azzurri cercano la seconda vittoria ...oasport