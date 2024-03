LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | si chiude a Barcellona | Tiberi può salire ancora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GAND-WEVELGEM DALLE 10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella settima ed ultimadeldi, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione della Spagna, giunta ormai alla 103ma edizione. Tutto pronto per l’epilogo della tradizionale corsa catalana: i giochi per la generale sono chiusi, ma lo spettacolo non mancherà nella consueta cornice finale di, dove i corridori vorranno divertirsi e far divertire il pubblico. Come da tradizione la corsa catalana si conclude a, con una frazione lunga 145,3 km. La prima parte, non semplice per via ...