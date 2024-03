LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ultima frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

10.40 Parte ufficialmentedeldi! 10.39 Partito adesso il gruppo verso il chilometro zero. 10.36 Non sono segnalati ritiri in gruppo. Sono dunque 149 a partire per quest'ultima. 10.33 Per la prima asperità di giornata bisognerà aspettare i primi 30 chilometri. Probabili gli attacchi per creare la fuga di giornata. 10.30 Cielo plumbeo sulla corsa, come testimonia questo scatto del profilo X della corsa. Bon dia, @BCN esports! Ens preparem per la festa final d'aquesta #VoltaCatalunya103 espectacular pic.twitter.com/hpcmoIBRiV — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 24, ...