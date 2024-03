LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 90 km al traguardo | cinque uomini in fuga

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GAND-WEVELGEM DALLE 10.40 11.53 90 km alla fine della. 11.50 Ricordiamo i nomi degliche al momento comandano la corsa: Jimmy Jannsens (Alpecin-Deceuninck), Harrison Wood (Cofidis), Idar Andersen (Uno-X Mobility), Georg Steinhauser (EF Education-Easypost) ed Ander Okamika (Burgos-BH). 11.47 44 km/h la velocità media della prima ora di gara. 11.43 Meno di 100 km al. 11.40 Adesso ci sarà un tratto in falsopiano, prima di scendere in direzione di Castelldefels. 11.35 Sale attorno ai 2? il vantaggio dei fuggitivi. 11.31 Scollinato il Coll de la Creu d’Ordal. 11.28 Altri tre chilometri allo scollinamento. 11.24 Dopo il GPM ci sarà qualche chilometro di saliscendi prima della vera discesa ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GAND-WEVELGEM DALLE 10.40 11.20 Problema meccanico intanto per Cyril Barthe (Groupama-FDJ) in gruppo. 11.17 Siamo ormai alle pendici ... (oasport)

LIVE Superpole Race SBK Barcellona: la diretta Giro per Giro - SBK: Dieci giri incandescenti ci aspettano al Montmelò con la gara sprint della domenica mattina: dalla pole parte Toprak seguito da Bulega e Iannone, scatterà invece dall’11^ casella Bautista. A tene ...gpone

MotoGP oggi, Bastianini in pole per la gara del GP Portogallo: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - MotoGP oggi in pista per il GP Portogallo a Portimao, secondo gran premio del Motomondiale 2024: si riparte dalla vittoria di Bagnaia in Qatar. Bastianini in pole davanti a Vinales e Martin. Bagnaia q ...fanpage

MotoGP, LIVE Gran Premio Portimao: cronaca diretta Giro dopo Giro - MotoGP: Ieri Vinales ha vinto nella Sprint davanti ad un Marquez tornato grande protagonista di un bel duello con Martìn. Bagnaia e Bastianini vogliono la rivincita oggi, Aprilia sogna in grande ...gpone