LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | venti minuti alla partenza Tutti contro Van der Poel

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 10.35 Le classiche di primavera continuano con un nuovo appuntamento nelle Fiandre con l’ottantaseiesima edizione della, la corsa che tendenzialmente precede di una settimana il Giro delle Fiandre. Infatti è un bell’antipasto in vista dello spettacolo della domenica di Pasqua. 10.32 Tra poco meno diverrà dato il viacorsa, giornata lunga oggi con gli oltre 250 chilometri da affrontare per il gruppo. 10.30 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenutitestuale della...