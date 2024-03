LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | torna sotto il gruppo a 130 km dalla fine

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 13:42 Il distacco del primoinseguitore è adessoil minuto, 50?. 13:39 Guadagna il 2°inseguitore sul 1°, composto da 29 atleti. Il distacco tra i due tronconi è di 25?. 13:36 C’è un minuto di distacco tra i due tronconi del, il primo a +1’35” dai fuggitivi. 13:33 Andiamo a ricordare quindi i corridori che ormai dal 30° chilometro hanno preso il largo, ma che si apprestano a lasciare la leadership: Michael Morkov (Astana Qazaqstan Team), William Blume (Uno-X Mobility), Johan Jacobs (Movistar Team), gli australiani Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla) e Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling Team), Hugo Houle (Israel – Premier ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 12.42 Mancano 170 km all’arrivo. 12.41 Il vantaggio degli otto fuggitivi è salito a 5? ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 13:11 Il vento è notevole, 35 km/h e spira da destra a sinistra. Girasse, potrebbe ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 13:30 Dieci secondi tra i due tronconi del gruppo inseguitore, fuggitivi con 2’10” ... (oasport)

Gand-Wevelgem LIVE! van der Poel cerca un altro scalpo, concorrenza folta (senza van Aert). Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Segui Corsa in linea Uomini di Gent - Wevelgem con la diretta LIVE di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.eurosport

DIRETTA Gand WEVELGEM 2024/ Video streaming tv: tutti in strada, la classica comincia! (oggi 24 marzo) - Diretta Gand Wevelgem 2024 streaming video tv, oggi domenica 24 marzo: orario, percorso e vincitore della prima grande classica del Nord.ilsussidiario

LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, l’Italia spera in Milan - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2024. Le classiche di primavera continuano con un nuovo appun ...oasport