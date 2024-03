LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | Pedersen sconfigge Van der Poel nello sprint a due! Buon piazzamento per Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 16.30 È ufficiale la quinta posizione di Jonathan, che è stato attuto anche da Philipsen. Decimo posto per Matteo Trentin. 16.29 È la quarantunesima vittoria in carriera per Mads, che vince per la seconda volta laa quattro anni di distanza dal primo trionfo. 16.28 È ufficiale il terzo posto di Jordi Meeus, che ha beffato Philipsen e. 16.27 Oltre a Philipsen è uscito anche Jordi Meeus, che sembrerebbe aver vinto la volata del gruppo. 16.27lancia la volata per il terzo posto. All’ultimo esce Philipsen. 16.26 VITTORIA PER MADS!! Il danese ...