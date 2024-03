LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | Pedersen e Van der Poel in testa a 20 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 16.11 Nel gruppo l’inseguimento è stato condotto dalla Soudal Quick-Step, che ha lavorato per Tim Merlier. 16.09 Accelerazione di Ben Turner, che sta dando tutto per evitare di essere ripreso dal gruppo. 16.09 Per i due dimancano 15 km all’arrivo 16.08 Pithie, Page, Turner e Turgis hanno meno di 5? di margine sul gruppo, trainato dalla Soudal Quick-Step. 16.07 Prima di questaMathieu Van dere Madshanno partecipato insieme a 29 corse di un giorno. In 25 occasioni l’olandese si è piazzato meglio del danese, il quale ha avuto la meglio solo in quattro occasioni. 16.05 Il gruppo ha nel mirino ...