LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | non si danna l’anima il gruppo a 155 km dall’arrivo | fuggitivi con 5? di margine

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 13:11 Il vento è notevole, 35 km/h e spira da destra a sinistra. Girasse, potrebbe anche diventare un fattore, rendendo la gara più dura. 13:08 Ancora non siamo a metà gara, mancano una trentina di chilometri. Velocità media al momento di 43.1 km/h e arrivo previsto per le 16:20. 13:05 Mancano 50 chilometri alla prima asperità, mentre ne mancano 70 alla prima salita importante. Dovremo aspettare gli 80 km alla fine per trovare pendenze sopra il 7%. 13:02 Costretto ad abbandonate la corsa lo sloveno Tratnik, del Team Visma, proprio a seguito della caduta appena resa nota. 12.57 Caduta in! Sono rimasti coinvolti tre corridori:Gil Gelders (Soudal Quick-Step), Jan Tratnik (Team Visma ...