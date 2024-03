LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | Milan va all’attacco a 80 km dal traguardo!

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 14.43 Mancano 80 km al. 14.42ha 6? sul gruppo alle sue spalle formato da Van Dijke, Van der Poel, Stuyven, Pedersen, Tiller ed un uomo della Groupama – FDj. 14.41 La Lidl Trek sta provando a sfiancare Van der Poel, il quale deve provare a chiudere ai varu attacchi. 14.39 Attacco di! L’azzurro va e guadagna qualche metro di vantaggio. 14.39 Il quartetto riprende il terzetto di testa. Da sottolineare la presenza di 3 atleti della Lidl – Trek. 14.38 Alle spalle del terzetto di testa c’è un gruppetto di 4 atleti con meno di 5 secondi di distacco. 14.38 Vedremo cosa sceglieranno di fare i tre di testa. La presenza dei due Lidl-Trek potrebbe ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 13:54 Si è ricompattato il gruppo degli 8 fuggitivi con i 29 corridori che si sono ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 14:21 L’ultimo campione del mondo a vincere questa corsa è lo sloveno Peter Sagan nel ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 14.32 Il gruppo è giunto ai piedi del Monteberg, che verrà affrontato due volte ... (oasport)

Gand-Wevelgem LIVE! van der Poel cerca un altro scalpo, concorrenza folta (senza van Aert). Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Segui Corsa in linea Uomini di Gent - Wevelgem con la diretta LIVE di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.eurosport

DIRETTA Gand WEVELGEM 2024/ Video streaming tv: tutti in strada, la classica comincia! (oggi 24 marzo) - Diretta Gand Wevelgem 2024 streaming video tv, oggi domenica 24 marzo: orario, percorso e vincitore della prima grande classica del Nord.ilsussidiario

LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, l’Italia spera in Milan - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2024. Le classiche di primavera continuano con un nuovo appun ...oasport