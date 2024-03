LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | iniziato il tratto di trasferimento Tutti contro Van der Poel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 10.45 Successivamente verranno riaffrontate le salite già affrontate in precedenza: Monteberg, poi Scherpenberg e Baneberg e Kemmelberg da entrambe le parti; l’ultima ascesa finisce a 34 chilometri dal traguardo, da lì non ci saranno più difficoltà fino all’arrivo, chilometraggio che potrebbe permettere ai velocisti di tornare sotto. 10.43 Carovana che intanto haildiverso il km 0. 10.41 Dalla seconda parte di gara dove si comincerà a fare sul serio. Prima le tre rampe di Scherpenberg (2,1 km al 2,1%), Baneberg (1 km al 6,4%) e Monteberg (900 metri al 5,2%), poi il tosto Kemmelberg (500 metri al 9.7% di pendenza media e picchi ...