LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | fuga di 8 atleti in atto | gruppo nell’ordine dei 5?

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 12:21 Scesa a 45.6 km/h la velocità media. In questo momento l’arrivo è previsto per le ore 16:15. 12:18 Il distacco delè adesso di 4’55” dagli 8 fuggitivi. 12:15 Difficile che ci possa essere selezione, a meno di azioni di Van der Poel. Probabile però che il corridore olandese si metta al servizio di Mads Pedersen. 12:12 Tra meno di 95 km si giungerà ai piedi del “Scherpenberg”, primo trin leggera salita di giornata, di 2.1 km al 2.1%. 12:09 Gli uomini al comando sono: Michael Morkov (Astana Qazaqstan Team), William Blume (Uno-X Mobility), Johan Jacobs (Movistar Team), gli australiani Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla) e Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling Team), Hugo ...