LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA | due corridori provano ad allungare a 95 km dall’arrivo

(Di domenica 24 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 14.32 Il gruppo è giunto ai piedi del Monteberg, che verrà affrontato due volte quest’oggi 14.31 Il gruppo è sempre guidato dalla Lidl Trek. 14:30 Concluso il Baneberg. Prossima asperità in 4 chilometri sarà il Monteberg, tratto di 0.9 km al 5.2% di pendenza media. 14:27 Si ricompattano 1° e 2° gruppo inseguitore, vantaggio dei due “fuggitivi” di 25?. 14:26 Il tedesco Max Walscheid (Team Jayco) ha preso 15? di margine, portandosi dietro lo svizzero Johan Jacobs (Movistar). 14:24 Prossima asperità, la prima di rilievo, il Baneberg, tratto di 1.0 km al 6.4% di pendenza media. Accorcia a +25? il gruppo inseguitore. 14:21 L’ultimo campione del mondo a vincere questa corsa è lo sloveno Peter Sagan nel 2018, dopo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 13:42 Il distacco del primo gruppo inseguitore è adesso sotto il minuto, 50?. 13:39 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 13:54 Si è ricompattato il gruppo degli 8 fuggitivi con i 29 corridori che si sono ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 10.30 14:21 L’ultimo campione del mondo a vincere questa corsa è lo sloveno Peter Sagan nel ... (oasport)

Gand-Wevelgem LIVE! van der Poel cerca un altro scalpo, concorrenza folta (senza van Aert). Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Segui Corsa in linea Uomini di Gent - Wevelgem con la diretta LIVE di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.eurosport

DIRETTA Gand WEVELGEM 2024/ Video streaming tv: tutti in strada, la classica comincia! (oggi 24 marzo) - Diretta Gand Wevelgem 2024 streaming video tv, oggi domenica 24 marzo: orario, percorso e vincitore della prima grande classica del Nord.ilsussidiario

LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, l’Italia spera in Milan - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2024. Le classiche di primavera continuano con un nuovo appun ...oasport